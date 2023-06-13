رغم العقوبات.. دول أفريقية تقف في وجه الشذوذ ومحاربة الفطرة

تواصل – فريق التحرير:

لم تفلح العقوبات الأمريكية، والهجوم الأوروبي والأممي الحاد، على دول أفريقية، في إثنائها عن موقفها الرافض لكل أشكال الشذوذ، ودعم الأفكار الدخيلة على فطرة البشر.

تحذير القنوات المحلية والعالمية

وحذرت هيئة الإعلام الكاميرونية، من أي مخالفات إعلامية، تتعلق بدعم الشذوذ أو الترويج له.

وقالت في بيان، تناقلته وسائل إعلام محلية: نحذر أي قناة إعلامية تعمل في بلدنا سواء أجنبية أو محلية من القيام بالترويج للشذوذ أو الشواذ حتى لو كان مشهد واحد أو صورة واحدة وأي قناة تخالف ذلك سيتم إغلاقها، هذا منافٍ للقانون والعادات والتقاليد والأخلاق الكاميرونية النظيفة.

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وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على إصدار قانون لمكافحة الشذوذ الجنسي في أوغندا، يبدأ هجوم أممي وأمريكي وأوروبي على موسيفيني.

عقوبات أمريكية

وتوعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا، تشمل منع دخول المساعدات إليها، فيما أدانت الحكومة البريطانية بشدة توقيع رئيس أوغندا لمشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية، ووصفته بـ”المخالف لحقوق الإنسان”.

حقوق الإنسان

من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن “استياءها لرؤية مشروع القانون الصارم والتمييزي يدخل حيز التنفيذ، على عكس الدستور والمعاهدات الدولية”، والذي يمهد الطريق “لانتهاكات منهجية لحقوق المثليين” حسب بيانها.

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دعم دولي ورفض شعبي

وتقف حكومات دول غريبة، ومنظمات دولية، وراء دعم أفكار الشواذ، والمتحولين جنسيا، وتساند انتشار هذه الأنشطة، وتخدمها إعلاميا وسياسيا.

بينما ترفض أغلب شعوب العالم، دعم هذه الأفكار المتطرفة، ومن مواقف الرفض، ما وثقته امرأة أمريكية غضبها من عرض ملابس للمتحولين جنسيًا، والشواذ، في قسم ملابس الأطفال والرضّع، عبر تسجيل مقطع فيديو من داخل المتجر، وعرض الملابي المعروضة.

الأطفال في سن عام

وأظهر الفيديو، أن بعض الملابس، مصممة للأطفال في عمر سنة واحدة، مع رسائل شكر للأطفال والعائلات، لاختيار ودعم “مجتمع الشواذ”.

خسائر فادحة

وحسب وسائل إعلام، أدت المقاطع إلتي تطالب بمقاطعة سلسلة البقالة الشهيرة “تارجت” إلى خسارة الشركة 14 مليار دولار من قيمتها خلال أيام قليلة فقط.

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استغلال السوشيال ميديا

وتستغل هذه الجهات الداعمة لأفكار الشواذ، منصات التواصل الاجتماعي، وتفرض بقوة المال، والأدوات الإعلامية، نفسها، على كل المستخدمين من جميع الأعمار.

ورغم ذلك كله، يظل ملايين البشر، من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان، يرفضون هذه الدعوات وحملات الاستقطاب والاستدراج للشباب وصغار السن، والتأثر عليهم بالأفكار الملوثة.

حملات تحارب الشذوذ

وفي وقت سابق، تصدرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لمقاطعة متاجر إلكترونية وتطبيقات تدعم المثلية، وبعضها يعمل داخل المملكة.

واحتلت هاشتاقات تدعم حملات المقاطعة، الترند الأكثر انتشارًا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ومنصات أخرى، فيما عبر متابعون عن غضبهم من انتشار هذه التطبيقات والمتاجر، ومجاهرتها بدعم الشذوذ الجنسي، والتصريح بمنح أرباح بعض هذه المتاجر إلى “مجتمع المثليين”. اقرأ أيضا: معلمة كندية تهين الطلاب المسلمين لرفضهم المشاركة في أنشطة الشواذ

قوائم بديلة

وفي المقابل، قدم متابعون آخرون، قوائم بديلة بتطبيقات ومتاجر إلكترونية أخرى، بديلا عن تلك التي تروج للمثلية وتدعهما، ومن بين هذه المتاجر، شركة تعمل في مجال الأزياء والملابس، وأخرى للمواد التجميلية، فضلا عن شركة عالمية لمنتجات متنوعة.

ولفت رواد منصات “السوشيال ميديا” إلى قيام عدد من هذه الشركات بإصدار منتجات تروج للمثلية الجنسية، وتحمل شعارها وهو ألوان “قوس قزح”، وشددوا على ضرورة مقاطعة هذه الشركات، ودعوا إلى توقف أعمالها داخل المملكة.