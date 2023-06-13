بعد ظهوره في مصر.. سمكة قرش على شاطئ برازيلي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله أمس الثلاثاء، على نطاق واسع، عبر “تويتر”، وثق ظهور سمكة قرش ضخمة، على أحد الشواطئ، يقال إنه في البرازيل.

اندفع نحو الشاطئ

وبين الفيديو، خروج أشخاص من الماء بسرعة، في ظل اندفاع القرش نحو الشاطئ، بسرعة، ولكنه كان يقوم بحركات سريعة وغريبة، قبل أن يعود أدراجه إلى داخل الماء.

وحاز الفيديو على نحو 180 ألف مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فضلا عن مئات التعليقات والمشاركات.

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لحظة اصطياد سمكة قرش بعدما أنهت حياة سائح روسي في شواطيء الغردقة بمصر

وتحت عنوان “ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر”، نشر حساب “سكرين ماكس” على “تويتر”، والمتخصص في متابعة كل غريب، طوق النجاة في مواجهة الفك المفترس.

6 خطوات مهمة

وأوضح أنه أثناء مواجهة أسماء القرش المفترسة، فالبد من إتباع عدد من الإرشادات والخطوات التي ربما تكون سبب في نجاة الكثيرين، ومنها:

1 – قم بلكم “القرش” في أنفه لأن ضربة الأنف تروعها.

2 – إذا استطعت الإفلات من فكي القرش، فأسرع في السباحة إلى الشاطئ.

3 – استخدم يديك ووجه ضرباتك نحو المناطق الحساسة للقرش، كالأنف، والخياشيم، والعينين.

4 – الضجيج والدم الناتج عن معركتك مع القرش قد تجذب أسماك القرش الأخرى التي تسبح في الجوار.

5 – تجنب ارتداء الاكسسوارات اللامعة العاكسة للضوء لأنها تجذب انتباه أسماك القرش بسبب اعتقادها أنها قشور أسماك صغيرة.

6 – إذا وجدت نفسك بين فكي القرش الأبيض أو القرش الببري، فإياك أن تتظاهر بالموت، فإذا تظاهرت بالموت ستفرسك بوحشية.

ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية

يأتي هذا في وقت ظهرت فيه سمكة قرش على سواحل مدينة الغردقة في مصر، وهاجمت أحد السياح الروس ما أدى إلى وفاته.

مقتل روسي هاجمه القرش المصري

وأعلنت السلطات الروسية، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وتعد هجمات أسماك القرش في مصر نادرة إلى حد ما، لكن يوجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.