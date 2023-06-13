مدير الجوازات يقف على سير العمل في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

تواصل – فريق التحرير:

وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، على سير العمل في صالات الحج بجوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

رسالة لمنسوبي الجوازات

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وفي الوقت نفسه، حث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.

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تأشيرة الزيارة

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة الزيارة للقادمين إلى المملكة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وأوضحت أن تأشيرة الزيارة 90 يومًا، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

وحددت السلطات، مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتباراً من 21 من مايو الحالي وحتى 22 من يونيو المقبل.