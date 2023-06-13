في يومه العالمي.. 4 فوائد للتبرع بالدم وأطعمة ضروية للمتبرعين دوريا

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أقرت جمعية الصحة العالمية، في 2005، يوم 14 من يونيو، من كل عام، بغرض الاحتفاء بالمتبرعين بالدم في جميع أنحاء العالم، لمساعدتهم الفاعلة في إنقاذ كثير من الحالات.

وفي الوقت نفسه، أخبر أطباء، بأن هناك فوائد للتبرع الدوري بالدم، لصحة المتبرع، وهي:

1- تقوية القلب والكبد

يساعد التبرع بالدم على تحسين صحة القلب والكبد، وذلك عن طريق تقليل المشاكل الصحية الناتجة عن زيادة الحديد في الجسم.

2- إنتاج خلايا الدم

يؤدي التبرع بالدم إلى إنتاج خلايا الدم لأن الجسم سيصلح فقدان الدم عندما يتبرع الشخص بالدم عن طريق تعزيز تكوين خلايا دم جديدة.

3- منع ترسب الأصبغة الدموية

أوضح أطباء أنه من غير المرجح أن يحدث داء ترسب الأصبغة الدموية إذا تم التبرع بالدم، و لكن بسبب إدمان الكحول وفقر الدم ومجموعة متنوعة من المشاكل الأخرى، قد يتم توريث هذه الحالة الصحية، حسب “أخبار اليوم”.

4- تقليل الإصابة بالسرطان

يمكن أن يقلل التبرع بالدم من خطر الإصابة بالسرطان لأنه يحافظ على مستويات الحديد في الدم في مستويات صحية، وأوضح الأطباء بارتباط انخفاض مستوى الحديد في الجسم بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان في الوقت نفسه، وعندما تكون مستويات الحديد في الجسم منخفضة للغاية، فإنها تسبب نقص الحديد ومشاكل صحية أخرى.

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أطعمة ضرورية

وإذا كنت تتبرع بالدم بشكل دوري، أو أكثر من مرة في العام، فيجب الانتباه لهذه الأطعمة: