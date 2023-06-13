فرط التعرق.. أسباب وحلول طبيعية للعلاج

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قد يظهر التعرق الشديد على كثير من الأشخاص في الصيف ويرجع إلى أسباب مختلفة، ويسبب مشكلة مؤرقة، بينما حدد متخصصون أسباب التعرق وعلاجه.

6 أسباب

وغرد د. خالد النمر، استشاري طب القلب وقسطرة الشرايي، عبر “تويتر”، إن التعرق يحدث نتيجة عدد من الأسباب، منها:

– زيادة نشاط الغدة الدرقية

– انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم

– التهابات الصدر

– ضعف القلب

– مشكلات في البول

– انخفاض نسبة السكر

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صحي ولكن

ويعد التعرق من الأمور الصحية التي تحدث للإنسان، وهذا لتنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد، ولكن عند الإصابة بالتعرق الشديد قد يكون هذا بسبب حالة مرضية يمر بها، حسب “العين الإخبارية”.

علاجات طبيعية

ويساعد غلي الميرمية وتناولها يساعد على التقليل من التعرق الذي يصيب الإنسان، وهذا لأنها تساعد على التقليل من عدد الغدد الدرقية وتساعد على السيطرة على نشاطها.

كما يمكن مسح الأماكن المصابة بالتعرق في الجسم يوميا بخل التفاح، ما يساعد على التقليل من التعرق الشديد، حيث إنه يساعد على التحكم في الرقم الهيدروجيني بالجسم.

استشارة الطبيب

يجب التوجه للطبيب للعلاج في حالة الإصابة بالتعرق دون سبب واضح، وهذا عند الضغط النفسي أو التعرق بشكل أكثر من المعتاد أثناء الليل، وإذا كان التعرق يعيق أداء أعمالك خلال اليوم.

ومن طرق العلاج التي ذكرها موقع “webmd” ما يلي:

– يطلب الطبيب من المريض إجراء بعض التحاليل والاختبارات المعملية للتعرف على السبب الناتج عنه التعرق الزائد، وبناء عليه يتم اختيار طريقة العلاج، ويكون من خلال بعض الأدوية المضادة للتعرق والكريمات.

– في حالة أن التسبب في التعرق الزائد، الغدة الدرقية قد يلجأ الطبيب إلى إزالتها للتخلص من هذه المشكلة المرضية.

– استخدام الحقن التي تؤدي إلى التقليل من التعرق بالتدريج، ويتم إعطاؤها لمدة بين 6 إلى 12 شهرا، وتحتوي هذه الحقن على سموم البوتولينوم مثل البوتكس ومايوبلوك.

– العلاج بالموجات الحرارية من طرق العلاج المتبعة من خلال استخدام جهاز يصدر الموجات الحرارية في جلسات متكررة.