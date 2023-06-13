ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء 

تواصل- واس:

انعقدت جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى محادثاته مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق مجلس الوزراء إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي، وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.

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