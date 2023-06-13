خطأ مميت لمظلي روسي يدفع حياته ثمنًا له أثناء هبوطه من الجو (فيديو)

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وقع رجل أعمال روسي في خطأ مميت كلفه حياته، عندما أخطأ تقدير مسافة ارتفاعه عن الأرض أثناء قفزه بمظلة من هليكيوبتر طراز Mil Mi-8 روسية الصنع.

سقوط سريع:

وتسبب الخطأ في سقوط المظلي سريعًا، حيث كان على ارتفاع يزيد عن 100 متر، وارتطم بالأرض، بحسب ما ظهر في الفيديو المعروض أدناه.

وحسب إعلام محلي، تم نقل سيرغي تسيغانوف 51 عاما من حيث سقط قرب العاصمة موسكو، إلى مستشفى وصل اليه وهو ينزف من إصابته بجروح وكسور عدة، حيث عمل الأطباء على كل ما يمكن لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يفلحوا، فلفظ أنفاسه الأخيرة الأحد الماضي وفارق الحياة.

وبقي سيرغي تسيغانوف، المتزوج والأب لأبناء، يومين في المستشفى قبل وفاته التي تم الإعلان عنها أمس.

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