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إلى 5 دول.. فرار قرابة مليوني شخص من الخرطوم بسبب القتال

إلى 5 دول.. فرار قرابة مليوني شخص من الخرطوم بسبب القتال

إلى 5 دول.. فرار قرابة مليوني شخص من الخرطوم بسبب القتال
٠١:٤٧:٤٦ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد الفارين من القتال المندلع في السودان إلى قرابة الـ 1.9 مليون شخص، معظمهم من العاصمة الخرطوم.

عملية فرار ونزوح من السودان

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تحديث اليوم، أن ما يقرب من الـ1.9 مليون شخص، فر إلى مواقع أكثر أماناً داخل وخارج السودان, مشيراً إلى أن أكثر من 1.4 مليون شخص نزح داخليّاً، فيما لجأ البقية إلى مصر وتشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان.

وأفاد المكتب بأن 66 % من مجموع النازحين واللاجئين فروا من العاصمة الخرطوم، تليها ولاية غرب دارفور بنسبة 19 %، أما البقية فهم من ولايات جنوب ووسط وشمال دارفور وشمال كردفان.

لجوء الآلاف لدول الجوار 

وقبل أسابيع تسبب الصراع الدائر بالسودان في فرار أكثر من 100 ألف شخص إلى تشاد، بحسب ما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضحت أن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تحولت العاصمة لساحة حرب بين الطرفين.

كما دفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول عاصمته الخرطوم، إحدى أكبر مدن أفريقيا، إلى ساحة حرب.

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الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الخرطوم السودان فرار السودانيين معارك السودان

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