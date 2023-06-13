مايكروسوفت تختبر مزايا جديدة في تطبيق “سكايب”.. تعرف عليها

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كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية، عن نسخة تجريبية جديدة من تطبيق “سكايب” تحمل الرقم 8.99، وبها بعض المزايا والتغييرات لاختبارها قبل إطلاقها لكافة المستخدمين.

وتشمل الإضافات الجديدة التي وفرتها مايكروسوفت في التطبيق، إدماج خدمة الطقس Microsoft Weather، لتتيح للمستخدمين معرفة درجات الحرارة وتوقعات الطقس بدون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.

مزايا جديدة في سكايب

ومن المزايا أيضا إمكانية عرض الطقس داخل “سكايب”، بالضغط على الأيقونة المخصصة بجوار الملف الشخصي، إذ سيفتح سكايب لوحة جانبية بها كل المعلومات المتعلقة بالطقس استنادا إلى خدمة Microsoft Weather، التي تعد واحدة من أدق خدمات الطقس عبر الإنترنت.

كذلك فصلت “مايكروسوفت” سجل المكالمات من حساب سكايب إلى آخر أو من حساب سكايب إلى رقم هاتف في تبويبين مختلفين، حتى يسهل التمييز بينهما، مع عرض بيانات وخيارات مناسبة لكل تبويب، كعرض الرصيد الحالي في تبويب المكالمات الصادرة إلى أرقام الهواتف.

إضافات بواجهة التطبيق

ومن ضمن الإضافات بواجهة التطبيق، عرض جهات اتصال تطبيق “سكايب” أولا فوق باقي جهات الاتصال الأخرى، لتسهيل الوصول إليهم عند الحاجة إلى إجراء محادثة معهم.

في سياق متصل، حدثت مايكروسوفت روبوت الدردشة “بينج” المدمج بالفعل داخل تطبيق المكالمات الشهير بعدد من الخيارات الجديدة، التي تهدف إلى تسلية المستخدم أثناء استخدام التطبيق، علما بأن هذه الأوامر تتغير تلقائيا في كل مرة يفتح فيها المستخدم التطبيق.

وتضمنت التغييرات الأخرى في النسخة التجريبية الجديدة من التطبيق الوصول الفوري إلى شات بينج دون الانتظار في الدور، والتشغيل التلقائي للرسائل الصوتية المتتالية، مع إصلاح بعض المشاكل مثل مشكلة شريط البحث الذي يحجب الدردشة العلوية في الآيباد.

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