انقطاع الكهرباء بمطار الملك فهد.. وبيان يشرح السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي، عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، تعديل مواعيد بعض الرحلات، وذلك بسبب انقطاع مؤقت وقت مساء أمس الثلاثاء.

انقطاع من مزود الخدمة

وغرد مطار الملك فهد: “مسافرونا الأعزاء نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت من مزود الخدمة (شركة الكهرباء)، والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023م”.

مسافرونا الأعزاء

نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت من مزود الخدمة (شركة الكهرباء)، والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023م، كما لم يؤثر -بفضل الله- على حركة طيران القدوم فيما نتج عنه تعديل مواعيد بعض الرحلات المغادرة، ونؤكد عودة التيار الكهربائي لكافة مرافق المطار… — مطار الملك فهد الدولي (@KFIAirport) June 13, 2023

وأضاف: “كما لم يؤثر -بفضل الله- على حركة طيران القدوم فيما نتج عنه تعديل مواعيد بعض الرحلات المغادرة، ونؤكد عودة التيار الكهربائي لكافة مرافق المطار ولله الحمد. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم”.

وفي الوقت نفسه، أكدت إدارة المطار عودة التيار الكهربائي لكافة مرافق المطار، أن حركة الطيران القادمة لم تتأثر بهذا الحادث، لكن تم تعديل بعض مواعيد الرحلات المغادرة.

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