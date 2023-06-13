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انقطاع الكهرباء بمطار الملك فهد.. وبيان يشرح السبب
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انقطاع الكهرباء بمطار الملك فهد.. وبيان يشرح السبب

انقطاع الكهرباء بمطار الملك فهد.. وبيان يشرح السبب

انقطاع الكهرباء بمطار الملك فهد.. وبيان يشرح السبب
٠١:٠١:٢٥ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لمطار الملك فهد الدولي، عبر “تويتر”، اليوم الأربعاء، تعديل مواعيد بعض الرحلات، وذلك بسبب انقطاع مؤقت وقت مساء أمس الثلاثاء.

 

انقطاع من مزود الخدمة

وغرد مطار الملك فهد: “مسافرونا الأعزاء نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت من مزود الخدمة (شركة الكهرباء)، والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023م”.

وأضاف: “كما لم يؤثر -بفضل الله- على حركة طيران القدوم فيما نتج عنه تعديل مواعيد بعض الرحلات المغادرة، ونؤكد عودة التيار الكهربائي لكافة مرافق المطار ولله الحمد. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم”.

وفي الوقت نفسه، أكدت إدارة المطار عودة التيار الكهربائي لكافة مرافق المطار،  أن حركة الطيران القادمة لم تتأثر بهذا الحادث، لكن تم تعديل بعض مواعيد الرحلات المغادرة.

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مسيرة تنموية شاملة

وفي وقت سابق، أكًد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني على أن هذه النتائج تأتي ثمرة لما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

كما أشاد الحسني بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لكافة العاملين بمطار الملك فهد الدولي من جميع القطاعات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم انقطاع الكهرباء تعديل مواعيد رحلات جوية مطار الملك فهد

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