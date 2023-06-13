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الأكبر في تاريخ أمريكا.. سرقة 280 مليار دولار بهذه الحيلة
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الأكبر في تاريخ أمريكا.. سرقة 280 مليار دولار بهذه الحيلة

الأكبر في تاريخ أمريكا.. سرقة 280 مليار دولار بهذه الحيلة

الأكبر في تاريخ أمريكا.. سرقة 280 مليار دولار بهذه الحيلة
٠١:٠٤:٢١ ص، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في عملية سرقة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، استولى محتالون في أمريكا على أكثر من 280 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مساعدات متعلقة بوباء فيروس كورونا.

مجرمون وعصابات أموال

وجرى إهدار أو إنفاق 123 مليار دولار أخرى، بصورة غير سليمة في الولايات المتحدة، وفق ما كشفه تحقيق لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 400 مليار دولار من الأموال الأمريكية فقدت أو استولى عليها مجرمون وعصابات أموال وحتى مواطنون عاديون في أمريكا، وهو ما يمثل 10% تقريباً من إجمالي المساعدات التي قدمتها واشنطن لمواجهة الوباء، البالغة 4.2 تريليون دولار، حسب “السومرية”.

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احتيال مالي

وسرقت معظم الأموال، عن طريق استخدام أرقام الضمان الاجتماعي لأشخاص متوفين وسجناء، من قِبل محتالين، في عدد كبير من الولايات في أمريكا، بهدف الحصول على إعانات البطالة.

وفي الوقت نفسه، لم يتم التحقق من طلبات الحصول على قروض فيدرالية ومطابقتها بقاعدة البيانات في وزارة الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى “أكبر عملية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة”، حسب الوكالة.

وألمحت توقعات إلى أن يرتفع الرقم، مع استمرار التحقيقات في إساءة استخدام برامج رعاية حكومية، من خلال الآلاف من عمليات الاحتيال المحتملة.

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