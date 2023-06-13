طريقة غريبة تشعل مواقع التواصل.. إبل تشرب عصير البرتقال

تواصل – فري التحرير:

تفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا، وأبرزها “تويتر”، و”سناب شات”، مع مقطع فيديو، حاز على نسبة مشاهدة عالية، لصاحب إبل، قرر أن يسقيها عصير برتقال.

مسحوق عصير في الماء

ونظرا لارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، خلال الأيام الحالية، لجأ الرجل إلى طريقة تبدو مختلفة، بأن وضع للإبل، مسحوق عصير البرتقال، الذي يباع في المتاجر، وذلك في حوض كبير للماء.

وأقبلت الإبل على تناول العصير، بشكل طبيعي، بينما تسائل العديد من المغردين، عبر “تويتر”، عن مدى صحة هذه الطريقة، وإذا كان هذا المشروب يؤثر على صحة الجمال، أو يعرضها لشيء ما.

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وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غير متوقع لعدد من الإبل جرفها السيل.

السيل يجرف الإبل:

ويظهر الفيديو عددا من الإبل قد التفت حول بعضها لتصنع ما يشبه سدا منيعا أمام السيل، لتتمكن من عدم جرفها وصمودها أمام قوة تيار السيل.

وعلق ناشر الفيديو على المقطع بالقول :”وفي ذلك عبرة وعِظَة. الإبل تلتفّ حول بعضها البعض عند سرعة السيل والإحساس بالخطر”.

بينما علق أحد رواد تويتر على المقطع بالقول :” سبحان الله : قال الله تعالى:” قال فمن ربكما يا موسى .. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.