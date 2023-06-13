الدفاع تعلن عن استمرار التسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية لخريجين البكالوريوس

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أعلنت وزارة الدفاع (اللجنة المركزية للقبول) عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية للعام الدراسي (1445هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، التقنية، الهندسية، الشرعية، الطبية، اللغات) على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

– أن لا يزيد العمر عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص طبيب عام/جراحة، طبيب اسنان) عند بداية العام الدراسي.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالإنتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد) في التخصصات المطلوبة.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

– ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).

– أن يكون غير متزوج من إمرأة أجنبية.

– أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية .

– أن يكون قد أنهى فترة الإمتياز وذلك للتخصصات الطبية.

– أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ ) .

– أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض اخرى معدية .

– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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تعليمات عامة:

– يجب على المتقدم التأكد من وجود تخصصه الدقيق من ضمن التخصصات المطلوبة .

– يجب قراءة الشروط المطلوبة وفي حال انطباقها يقوم المتقدم بتعبئة الطلب وأخذ رقم التسجيل.

– يعتبر تعبئة هذا الطلب غير مُلزم للجنة قبول الجامعيين.

– يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد الطالب مع التأكد من تعبئة جميع الحقول.

– في حال عدم معرفة درجة اختبار القياس يترك الحقل الخاص به فارغا.

– يجب على الطالب إحضار رقم التسجيل والهوية الوطنية لدى مراجعته للجنة لأي غرض.

– يجب علي المتقدم الجامعي والحاصل على شهادة الماجستير فأعلى أن يكون حاصلاً على تقدير ( جيد ) فأعلى في شهادة البكالوريوس.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم 1444/11/18 هـ عن طريق الرابط التالي: إضغط هنا