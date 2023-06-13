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استغرق عامين.. طالبات بجامعة الإمام يبتكرن جهازا لتنبيه السائق لحظة نومه
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استغرق عامين.. طالبات بجامعة الإمام يبتكرن جهازا لتنبيه السائق لحظة نومه

استغرق عامين.. طالبات بجامعة الإمام يبتكرن جهازا لتنبيه السائق لحظة نومه

استغرق عامين.. طالبات بجامعة الإمام يبتكرن جهازا لتنبيه السائق لحظة نومه
١١:٣٧:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ابتكرت طالبات من كلية الهندسة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، نظام تحكم آلي لتنبيه قائد المركبة.

طالبات بجامعة الإمام:

وتأتي فكرة النظام أنه يقوم بتنبيه قائد المركبة لحظة شعوره بالنعاس وهو يقود سيارته، وذلك من خلال:
1-حساسات استشعارية تقيس مقاومة الجلد ترسل إشارة وتغذية راجعة إلى نظام تحكم آلي مرتبط بكاميرات امامية وخلفية.

2- حساسات سرعة.

3- حساسات مسافات لتقيس المسافات الآمنة أمام وخلف السيارة.

4- تقليل سرعة السيارة والتحكم الآلي بسرعة السيارة، قبل قيام نظام التحكم بإجبار السيارة على التوقف من خلال تقليل السرعة تدريجيا بعد التأكد ان ذلك آمنا.

أحد مشاريع كرسي أرامكو:

من جهته أوضح رئيس مجلس جمعية السلامة المروية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالحميد المعجل، أن مشروع قياس سلوكيات السائق أثناء القيادة على شبكة الطرق ، هو أحد مشاريع كرسي أرامكو للسلامة المرورية.

بينما نوه الدكتور عبد الحكيم العُمري، رئيس قسم الهندسة الطبية الحيوية بالجامعة والمشرف على المشروع، أن المشروع عبارة عن نظام آلي للتحكم بتصرف السائق أثناء القيادة.

وأضاف أن فكرته التي استمر تنفيذها لعامين تقوم على قياس وتنبيه مدى وعي قائد المركبة.

فكرة المشروع:

وتقوم فكرة المشروع بشكل عام بأنه عندما يشعر السائق بالنعاس يعمل هذا الحساس ويرسل إشارة الى نظام تحكم أتوماتيكي ويرسل بدوره رسائل استشعار إلى كاميرات أمامية وخلفية.

كما تقوم أنظمة استشعار فوق صوتية بإرسال إشارات تغذية راجعة إلى نظام تحكم أوتوماتيكي يقوم بتقليل سرعة السيارة والمحافظة على المسافة الآمنة من الأمام والخلف على الطريق.

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اخبار السعودية السعودية اليوم جامعة الإمام طالبات المملكة

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