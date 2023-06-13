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أسد ولبؤة يهاجمان قطيعا من الجواميس ونهاية غير متوقعة (فيديو)
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أسد ولبؤة يهاجمان قطيعا من الجواميس ونهاية غير متوقعة (فيديو)

أسد ولبؤة يهاجمان قطيعا من الجواميس ونهاية غير متوقعة (فيديو)

أسد ولبؤة يهاجمان قطيعا من الجواميس ونهاية غير متوقعة (فيديو)
١١:٠٥:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسد ولبؤة يهاجمان جواميس برية بعد عملية من الرصد لأجل الفوز بصيد ثمين.

مهاجمة قطيع من الجواميس:

وأظهر مقطع الفيديو المتداول مجموعة من الجواميس البرية، يعبرون بحيرة، فيما هاجمهم أسد ولبؤة لمحاولة افتراس أحد أفراد القطيع.

وعندما حاول الأسد واللبؤة الإمساك بأحد صغار القطيع، لأجل افتراسه، قام باقي الجاموس بالتصدي للأسد واللبوة وتمكنوا من إبعادهما حتى لاذا بالفرار بعيدا عن القطيع ونجاة الصغير.

أسد يباغت طفلا:

وفي مطلع مايو الماضي تعرض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات للعض من قبل أسد كان يتواجد في حديقة حيوانات مدينة أصداء بخانيونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام حينها عن مصادر طبية، أن الطفل من سكان منطقة معن شرق خانيونس، وصل مجمع ناصر الطبي بحالة حرجة، وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير، جرّاء الحادثة.

أسد ينهش أصابع عامل:

وفي وقت سابق: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم يوثق لحظة نهش أسد لأصابع عامل في إحدى الحدائق.

وكان عامل حديقة حيوانات في “جامايكا”، حاول استعراض شجاعته أمام بعض زوار الحديقة، وحاول التلاعب مع الأسد لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

وأظهر الفيديو استفزاز العامل للأسد بمحاولة لمس رأسه عدة مرات بعيدًا عن أنيابه، إلا أن الأسد تمكن من نهش أصابعه بقوة ونهش أحدها في النهاية بعد محاولات مستميتة من العامل لسحب يده من بين أنياب الأسد.

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أسد عالم الحيوان لبؤة منوعات

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