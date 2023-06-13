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دراسة تحذر: أطعمة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
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دراسة تحذر: أطعمة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

دراسة تحذر: أطعمة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

دراسة تحذر: أطعمة ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
١٠:٣٩:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن تناول السكر واللحوم الحمراء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الفئة الأصغر عمراً، ما يفسر تشخيص المزيد من الحالات لأشخاص أقل من 50 عاماً خلال العقود الـ 3 الأخيرة.

خطر الإصابة بسرطان القولون

وتوصل الباحثون إلى أن الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً وتم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم لديهم مستويات منخفضة من السترات التي تُنتج أثناء الأيض، مقارنة بالمرضى الأكبر سناً.

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الدراسة أجريت في “كليفلاند كلينيك”، على 170 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم، من بينهم 66 شخصاً أصيبوا في سن الشباب، و104 مصابين بسرطان القولون والمستقيم في سن متوسط أو متقدم.

أهم نتائج الدراسة

ولاحظ الباحثون تغيرات كبيرة في المسارات الأيضية المتعلقة باستقلاب الكربوهيدرات والبروتين في سرطان القولون والمستقيم المبكر، مقارنة بسرطان القولون والمستقيم الذي يظهر في سن متأخرة، وفقا لـ”مديكال نيوز توداي”.

وخلصت نتائج الدراسة، إلى أن عوامل مثل الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بالسكر، أو اللحوم الحمراء، وكذلك البدانة التي تساهم في زيادة الطاقة، قد تكون عوامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم في سن أصغر.

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الكلمات الدلالية:
السرطان السكر القولون اللحوم الحمراء دراسة سرطان القولون

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