عاجل.. شقيقتان ماتتا “جوعا وعطشا” في هذه الدولة (تفاصيل مبكية)

تواصل- فريق التحرير:

أسفرت الحرب الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم، عن حادث أليم وصادم، حيث توفيت امرأتان بسبب الجوع والعطش.

وفاة امرأتين بسبب العطش في الخرطوم:

وفي تفاصيل الواقعة المؤلمة، فقد ذكرت لجنة مقاومة الخرطوم 1 و2، على حسابها بتويتر، أن “زبرفينت يقفيان”، وهي سودانية من أصل أرمني وتعمل في السفارة الأمريكية، وشقيقتها “زفيار”، ماتتا جوعا وعطشا.

وأوضحت أن المرأتين توفيتا، السبت الماضي، داخل منزلهما في شارع 51 بحي الخرطوم 2، الذي يعد من أرقى أحياء العاصمة بعد معاناة الجوع والعطش.

وبينت أيضا اللجنة أن الحي -الذي يضم منزل المرأتين- يقع تحت حصار قوات الدعم السريع منذ بداية الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.

فرار 100 ألف إلى تشاد:

وقبل أسابيع تسبب الصراع الدائر بالسودان في فرار أكثر من 100 ألف شخص إلى تشاد، بحسب ما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضحت أن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تحولت العاصمة لساحة حرب بين الطرفين.

كما دفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول عاصمته الخرطوم، إحدى أكبر مدن أفريقيا، إلى ساحة حرب.

برهان يرفض لقاء حميدتي:

من ناحية أخرى أكد مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لن يلتقي خصمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في ظل الظروف الراهنة.

يأتي ذلك غداة إعلان كينيا سعيها لترتيب لقاء بينهما لمحاولة وضع حد للنزاع.

وأوضح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة فرانس برس: إن البرهان لن يجلس مع حميدتي (دقلو) في ظل الظروف الراهنة.

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