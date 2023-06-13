شحنة أسلحة أمريكية متطورة جديدة لأوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، عن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا تضمنت 15 عربة قتال من طراز “برادلي”، وعشر ناقلات جند مدرعة من طراز “سترايكر” المتطور، كجزء من المساعدات الجديدة.

أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

وتبلغ قيمة حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، 325 مليون دولار، وفقا لما أعلنه البنتاجون.

وتابع بيان وزارة الدفاع الأمريكية “أنه بالإضافة إلى أسلحة برادلي وسترايكر، سيحصل الأوكرانيون على ذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات ناسامس، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينغر وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافلين و تاو و أي تي 4”.

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وتشمل شحة الأسلحة أيضا قذائف مدفعية من عيار 155 و105 ملم، وصواريخ لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس، وذخائر وقنابل يدوية، وأنظمة اتصالات، وقطع غيار”.

خسائر الجيش الروسي

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخسائر الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن الجيش الروسي يعاني من نقص في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات.

رئيس مجموعة فاغنر:

وقبل أيام وصف رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، كبار قيادات الجيش الروسي بالخونة؛ لفشلهم في إدارة الحرب في أوكرانيا.

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز”، أكد رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة اليوم الأحد أن مقاتليه لن يوقعوا أي عقد مع وزير الدفاع سيرجي شويجو.

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