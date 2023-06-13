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بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جزر سليمان للمملكة
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بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جزر سليمان للمملكة

بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جزر سليمان للمملكة

بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جزر سليمان للمملكة
١٠:٠٣:٣٣ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

صدر عن وزيري خارجية المملكة وجزر سليمان، بيان صحفي، في ختام زيارة دولة رئيس وزراء جزر سليمان للمملكة، فيما يلي نصه:

بدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من أواصر الصداقة بين المملكة العربية السعودية وجزر سليمان، قام دولة رئيس وزراء جزر سليمان السيد/ مناسيه سوقافاري، بزيارة للمملكة العربية السعودية خلال الفترة 16 – 21 / 11 / 1444هـ الموافق 5 – 10 / 6 / 2023م، وعقدت جلسة مباحثات بين وفد جزر سليمان وعدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء”.

علاقة الصداقة:

“استعرض خلالها الجانبان علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات لاسيما في قطاعات الطاقة، والسياحة، والاستثمار، والصحة، والتعليم، كما تم تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحة الدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التغير المناخي”.

وتم خلال الزيارة عقد عدد من الاجتماعات والندوات مع الرؤساء التنفيذين والقطاع الخاص، أكد خلالها الجانبان على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة، وعقد المنتديات الاستثمارية، وحث رواد الأعمال من الجانبين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية حيال المسائل والقضايا التي تهم البلدين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم جزر سليمان وزارة الخارجية

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