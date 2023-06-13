تهم تصل عقوبتها لـ 100 عام.. ترامب في طريقه للمحكمة

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توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، للمحكمة في مدينة ميامي.

محاكمة ترامب

ويوضح الخبراء، أن هذه أخطر مواجهة قضائية ضده وسينظر القاضي في عشرات التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

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وفي حال إدانة دونالد ترامب قد تصل عقوبة السجن إلى 100 عام لأنها تُهم “فيدرالية”.

وفي وقت سابق، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، تلقى هجوما شرسا من سابقه الجمهوري، رجل الأعمال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق.

أسوأ خمسة رؤساء أمريكيين

وقال ترامب إن حجم الضرر الذي تسبب فيه بايدن في بضع سنوات يعادل ما تسبب فيه أسوأ خمسة رؤساء أمريكيين، وأضاف: نعيش أسوأ تضخم يضرب الأسر الأمريكية منذ نصف قرن.

وأورد أن: “البنوك تتهاوى والدولار لن يبقى قريبا العملة المعيارية السائدة عالميا وهذا أكبر فشل لنا منذ 200 عام”.

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