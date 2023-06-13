الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أمانة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بالمرتبة السابعة
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أمانة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بالمرتبة السابعة

أمانة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بالمرتبة السابعة

أمانة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بالمرتبة السابعة
١٠:٠٠:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن رغبتها بشغل وظائف شاغرة عن طريق التعاقد بالمرتبة السابعة، وعلى الراغبين التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) للعمل في (بلدية الرس)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف:

مهندس كهربائي مساعد.

مهندس مدني مساعد.

المرتبة الوظيفية:

المرتبة السابعة.

طريقة التقديم:

أوضحت الأمانة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/24هـ الموافق 2023/06/13م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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