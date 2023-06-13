الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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وظائف بمستشفيات الحرس الوطني وجامعة الملك سعود

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وظائف بمستشفيات الحرس الوطني وجامعة الملك سعود

وظائف بمستشفيات الحرس الوطني وجامعة الملك سعود

وظائف بمستشفيات الحرس الوطني وجامعة الملك سعود
٠٩:٣٤:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن وظائف شاغرة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الكبرى لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

التخصصات المتاحة

– أحياء
– أحياء دقيقة
– تقنية حيوية
– فيزياء
– كيمياء
– كيمياء حيوية
– فيزياء
– علم حيوان
– علم نبات
– فيزياء طبية
– علوم طبية حيوية

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة
– القصيم
– الخبر
– الاحساء
– حائل
– عنيزة
– خميس مشيط
– جازان
– الخرج

جهات التوظيف:

– وزارة الصحة
– وزارة الحرس الوطني
– مدينة الطبية بجامعة الملك سعود
– مجموعة سليمان الحبيب
– مستشفى د. سليمان فقيه
– جهات حكومية أخرى ومستشفيات كبرى.

– للإطلاع على جهات التوظيف: إضغط هنا

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
– توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
– معادلة الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي (للحاصلين عليها من خارج المملكة).
– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية للاختبار المعتمد (STEP 60)
– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حالياً.
– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.

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فرص هيئة التخصصات الصحية وظائف وظائف شاغرة

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