وظائف بمستشفيات الحرس الوطني وجامعة الملك سعود

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن وظائف شاغرة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الكبرى لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

التخصصات المتاحة

– أحياء

– أحياء دقيقة

– تقنية حيوية

– فيزياء

– كيمياء

– كيمياء حيوية

– فيزياء

– علم حيوان

– علم نبات

– فيزياء طبية

– علوم طبية حيوية

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– المدينة

– القصيم

– الخبر

– الاحساء

– حائل

– عنيزة

– خميس مشيط

– جازان

– الخرج

جهات التوظيف:

– وزارة الصحة

– وزارة الحرس الوطني

– مدينة الطبية بجامعة الملك سعود

– مجموعة سليمان الحبيب

– مستشفى د. سليمان فقيه

– جهات حكومية أخرى ومستشفيات كبرى.

– للإطلاع على جهات التوظيف: إضغط هنا

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– معادلة الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي (للحاصلين عليها من خارج المملكة).

– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية للاختبار المعتمد (STEP 60)

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حالياً.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.

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