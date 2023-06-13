دولة خليجية تبرم صفقة لشراء مسيرات تركية بقيمة 367 مليون دولار

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم الكويت شراء مسيرات تركية بقيمة 367 مليون دولار، بحسب ما أعلنه مركز التواصل الحكومي.

وفي التفاصيل فقد تم تعاقد مباشر بين الحكومتين الكويتية التركية من دون وسطاء لشراء منظومة الطائرات المسيرة بيرقدار.

المسيرات التركية:

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية فقد أكد مركز التواصل أن مجلس الوزراء أحيط علما في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/6/7 بقيام وزارة الدفاع الكويتية بالتعاقد مع الجانب التركي عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا.

وأوضح أن ذلك تم دون دخول أي وسطاء وذلك لتوريد طائرات من دون طيار من طراز بيرقدار (TB2).

كما استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/6/7 إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ / طلال خالد الأحمد الصباح الذي أوضح بأن صفقة توريد طائرات بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 تمت بين وزارة الدفاع الكويتية والجانب التركي دون دخول أي وسطاء.

تفاصيل الصفقة:

وتشمل الصفقة على:

1-منظومة من الطائرات من دون طيار

2- توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية

3- توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية

4- تدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية

5- إنشاء نظام للمحاكاة مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات.

6- تجهیز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح تلك الطائرات – معدات الحرب الإلكترونية – محطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي

7- توفير جميع النشرات الفنية المطورة ( جميع ما يطرأ من تحديثات علـى هـذه المنظومة وتوابعها )

8- ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد

وتعتبر دولة الكويت الدولة 28 بالعالم التي تبرم عقد شراء هذه المنظومة من الطائرات لتنضم إلى منظومتها الدفاعية والعسكرية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي.

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