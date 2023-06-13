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فرنسا تعلن فشلها في محاربة الجرذان.. وتكشف مفاجأة صادمة

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فرنسا تعلن فشلها في محاربة الجرذان.. وتكشف مفاجأة صادمة

فرنسا تعلن فشلها في محاربة الجرذان.. وتكشف مفاجأة صادمة

فرنسا تعلن فشلها في محاربة الجرذان.. وتكشف مفاجأة صادمة
١٠:١٠:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام فرنسية، تصريحات رئيس مجلس العاصمة الفرنسية باريس، الذي أعلن فيها خسارة المعركة أمام الجرذان التي احتلت باريس.

التأقلم مع الأمر

وقال رئيس مدينة باريس: لقد خسرنا الحرب ضد الجرذان، فشلت كل مخططاتنا للقضاء عليها، سأقوم بتشكيل لجنة هدفها العمل على التعايش معها وعلينا الرضا بالأمر الواقع، الآن أطالب الباريسيون بالتأقلم مع جرذان العاصمة وسيكون نصيب الفرد 2 جرذ لكل شخص.

فئران - الفئران - امريكا- تعبيرية

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محاولات فاشلة 

وتحاول السلطات المحلية، منذ سنوات ومن دون جدوى، التعامل مع ملايين الجرذان التي تعشش في العاصمة الفرنسية، حسب “القبس”.

وبحسب موقع deratisateur.com يسكن حاليا حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي.

من جانبها، اعتبرت بلدية باريس التي تلقت العديد من الانتقادات بسبب انتشار القوارض في الشوارع الباريسية وما تسببه من أضرار للسكان، ومع ضغط الإيكولوجيين الذين يعارضون قتل القوارض، اعتبرت أن مسألة التعايش مع الجرذان تطرح نفسها.

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