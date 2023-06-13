عندما يتورم فجأة.. ماذا تفعل لعلاج “الإصبع المدوحس”؟

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تظهر آلام ووجع الإصبع المدوحس، نتيجة الإصابة بفيروس، والذي يتسبب في شكل بثور أو فقاعات في المنطقة المصابة.

وبحسب ما ذكره موقع “ويب طب”، فقد لا تتطلب الإصابة عادة أي علاج، فهي تشفى خلال عدة أسابيع، لكن قد يصف لك الطبيب دواء مضاد للفيروسات من أجل تقليل فترة العدوى وتخفيف الألم.

طرق علاج الإصبع المدوحس:

1-لا تخرج القيح الموجود نتيجة الإصابة حتى لا تنقل العدوى.

2- عند استمرار الأعراض: وتفاقمت ولم تخف تدريجيًا بعد عدة أسابيع، وعانيت من ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم، ولم تكن هناك فائدة جيدة من تطبيق طرق علاج المدوحس المنزلية، عندها عليك استشارة الطبيب فورًا.

3- تغطية المنطقة المصابة: يساعد في منع الفيروس من الانتشار، كما يقلل من فرص فقع البثور وترشح القيح من التقرحات.

4- الحفاظ على النظافة: وبالأخص بعد لمس التقرحات، وحتى لا تنتقل إلى مناطق أخرى.

5- تناول مسكنات الألم: وذلك للتقليل من الألم وارتفاع حرارة الجسم.

6- وضع كمادات باردة على الإصبع المصاب: وذلك عدة مرات في اليوم، حيث تعمل الكمادات على التقليل من التورم.

7- لا تلمس إصبعك وجسمك: وذلك حتى لا تقوم بنقل العدوى إلى مناطق أخرى.

8- ارتداء النظارات الطبية: إن كنت تعاني من مشكلة في عينك وتلجأ للعدسات اللاصقة، ومن المفضل الاستعانة بالنظارات حتى تتجنب وصول العدوى لعينيك.

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