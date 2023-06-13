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الزعاق ينبه من موسم الغبيرة على جازان وتهامة في هذا الوقت

الزعاق ينبه من موسم الغبيرة على جازان وتهامة في هذا الوقت

الزعاق ينبه من موسم الغبيرة على جازان وتهامة في هذا الوقت
٠٩:٥٨:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أنه خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية على البحر الأحمر.

موسم الغبار 

ونبه أن بداية موسم الغبيرة على جازان وتهامة، خلال هذه الأيام، حيث يبدأ موسم الغبار العالق على جازان والسواحل التهامية المسمى بالغبيرة والذي يستمر بشكل دائم لمدة شهرين تقريباً.

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وفي وقت سابق، نبه الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية د. خالد بن صالح الزعاق، من كتلة سحب ضخمة، الليلة، تشمل عدداً من الأنحاء.

أماكن تجمع السحب

وشارك الزعاق، خريطة توضيحية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توضح أماكن كتلة السحب، من حريملاء جنوباً إلى بقعاء شمالاً، ومن عقلة الصقور غرباً إلى حفر الباطن شرقاً.

الدول الأشد حرارة

وبين الزعاق أن هناك 5 دول عربية تنافس العالم على الدرجات الأحر في عز القيظ، وهي: المملكة وليبيا والجزائر، والعراق والكويت.

أما العراق والكويت، كما استطرد الزعاق، فإنهما يدخلان في مصب التسعير الذاتي، أما الدول الثلاث الأخر، فهي تكون أكثر حرارة لوقوعها في مدار السرطان.

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أخبار السعودية اليوم الزعاق تعامد الشمس على المسطحات المائية طقس السعودية موسم الغبار

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