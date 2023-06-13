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أمطار غزيرة وسيول غرب بيشة وأتربة مثارة على تبوك والعلا
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أمطار غزيرة وسيول غرب بيشة وأتربة مثارة على تبوك والعلا

أمطار غزيرة وسيول غرب بيشة وأتربة مثارة على تبوك والعلا

أمطار غزيرة وسيول غرب بيشة وأتربة مثارة على تبوك والعلا
٠٩:٢٦:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول غرب بيشة، بمنطقة عسير.

وأظهر المقطع، المتداول بعدسة “سالم الشهراني”، ونشره حساب طقس بيشة، جريان السيول في بيشة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على محافظة العلا .

غبار وأتربة على العلا وتبوك:

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ليلًا وتستمر حتى الساعة الـ10 صباحًا يوم غد.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة مساءً وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الأرصاد الطقس العلا سيول يشة

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