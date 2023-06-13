“أبشر” تطلق حملة “أنجز وأجّز” للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات حملة توعوية بعنوان “أنجز وأجّز” لحث المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية.

تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد

وكذلك تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

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سداد رسوم الإصدار أو التجديد

وأكدت “أبشر” أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة، وللاستفادة من الخدمة، وذلك عبر الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى منصة أبشر

2- اختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات

3- اختيار دفع رسوم جديدة

4- تحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر)

5- اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع.

6- في حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أتاحت للمواطنين إصدار وتجديد الجواز الإلكتروني المصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.

ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية وحول العالم.