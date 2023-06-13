الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أمر أميري: تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالكويت
“أبشر” تطلق حملة “أنجز وأجّز” للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة
عندما يتورم فجأة.. ماذا تفعل لعلاج “الإصبع المدوحس”؟
أمطار غزيرة وسيول غرب بيشة وأتربة مثارة على تبوك والعلا
بعد مراجعة البنك وعدم وصول الدعم؟ حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب
آبل تتيح ميزة حل مشكلة نسيان الرقم السري في آيفون وآيباد (فيديو)

الرئيسية

 /

محليات

 /

“أبشر” تطلق حملة “أنجز وأجّز” للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة

“أبشر” تطلق حملة “أنجز وأجّز” للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة

“أبشر” تطلق حملة “أنجز وأجّز” للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر قبل الإجازة
٠٩:٢٦:٥٤ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات حملة توعوية بعنوان “أنجز وأجّز” لحث المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية.

تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد

وكذلك تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

اقرأ أيضا:

منصة أبشر تتيح الاعتراض على الحوادث المرورية إلكترونياً

سداد رسوم الإصدار أو التجديد

وأكدت “أبشر” أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة، وللاستفادة من الخدمة، وذلك عبر الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى منصة أبشر

2- اختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات

3- اختيار دفع رسوم جديدة

4- تحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر)

5- اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع.

6- في حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات أتاحت للمواطنين إصدار وتجديد الجواز الإلكتروني المصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم.

ويحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية وحول العالم.

الكلمات الدلالية:
أبشر أخبار السعودية اليوم الجوازات حملة إنجز وأجز منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
رابغ.. وفاة إمام مسجد بعد إمامته للمصلين في صلاة العيد

رابغ.. وفاة إمام مسجد بعد إمامته للمصلين في صلاة العيد

١٠:٥١ م، الأحد، ٢٥ يونيو ٢٠١٧
لمواجهة تداعيات «كورونا».. «الضمان الصحي» يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية

لمواجهة تداعيات «كورونا».. «الضمان الصحي» يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية

١٢:٤٨ م، الأثنين، ٠٨ يونيو ٢٠٢٠
بالصور.. مدير جامعة أم القرى الجامعة يطلق الخطة الإستراتيجية للجمعية العلمية السعودية للحسبة

بالصور.. مدير جامعة أم القرى الجامعة يطلق الخطة الإستراتيجية للجمعية العلمية السعودية للحسبة

١٢:٥٨ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٢
ضبط وافدين يمارسان صيانة الجوالات وبيعها بالمخالفة في «الرس»

ضبط وافدين يمارسان صيانة الجوالات وبيعها بالمخالفة في «الرس»

٠٤:٤٢ م، الخميس، ٢٢ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *