عاجل| أهم 10.. القصاص من “مُجرم الرياض” وإعادة تشكيل وتسمية مكاتب تعليم جدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ القصاص في مرتكب جريمة بشعة بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

بعد تقديم معاش يوليو.. توضيح من التأمينات بشأن رواتب القطاع الخاص

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن أجر المشترك في القطاع الخاص، من اختصاص جهة عمله وحقوق وواجبات المشترك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية.. المزيد هنا

قرار بشأن إعادة تشكيل وتسمية مكاتب التعليم في جدة

أصدر مدير عام ‎تعليم جدة، اليوم الثلاثاء، قراراً بإعادة تشكيل وتسمية مكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.. المزيد هنا

مداهمة لاستراحة عمالة بجدة.. وعند الدخول كانت المفاجأة (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة استراحة عشوائية تقوم فيه عمالة مخالفة بتصنيع “حلويات وشابورة” بمواد أولية فاسدة في جدة.. المزيد هنا

شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء، رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي استشهد جراء إصابته بطلق ناري أثناء مداهمة أوكار أحد المطلوبيين في المحافظة.. المزيد هنا

بالتنسيق مع ماليزيا.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن استمرار متابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات.. المزيد هنا

يعد تبكير صرف الرواتب.. تنويه مهم من التأمينات بشأن موعد معاش يونيو

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الجاري.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص أسباب عدم الأهلية

حدد حساب المواطن، خطوات الاستعلام عن سبب عدم الأهلية لأجل تقديم الاعتراض.. المزيد هنا

المزايا والفئات المستهدفة.. أرامكو تزف بشرى للخريجين حول برامج التدريب الجامعي

أعلنت شركة أرامكو عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في برامج التدريب المهني والتدريب الجامعي للعام 2023م.. المزيد هنا

توضيح مهم من “هيئة الزكاة” بشأن جمارك استيراد المنتجات من الخارج

رد حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على متسائلة بشأن استيراد عطور من الخارج ومقدار الجمارك المطلوبة عليها.. المزيد هنا