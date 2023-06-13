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توقيع مذكرة تفاهم مع أوقاف عبدالله الراجحي ومؤسسة محمد الجميح و”جمعية معين”
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توقيع مذكرة تفاهم مع أوقاف عبدالله الراجحي ومؤسسة محمد الجميح و”جمعية معين”

توقيع مذكرة تفاهم مع أوقاف عبدالله الراجحي ومؤسسة محمد الجميح و”جمعية معين”

توقيع مذكرة تفاهم مع أوقاف عبدالله الراجحي ومؤسسة محمد الجميح و”جمعية معين”
٠٨:٢٨:٠٥ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع كل من مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية ومؤسسة محمد بن عبد الله الجميح الخيرية وجمعية مُعين.

مذكرة تفاهم مع جمعية معين:

ومثل الوزارة في التوقيع الرئيس التنفيذي لبرنامج سخاء المهندس عبدالله العسيري٫ وذلك بحضور سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع الأستاذ أحمد بن صالح الماجد.

 

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العمل التنموي المشترك عبر إنشاء وتشغيل مشروع تنموي يعنى بخدمة وتأهيل المتعافين من الإدمان تحت مسمى “بيت منتصف الطريق”، وتضمينه في برنامج “سخاء” الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة لتنمية المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة من قبل رجال و سيدات الأعمال و ذلك وفقا لرؤية المملكة 2030.

 

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج سخاء إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفاتها التنموية والإسهام في تمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

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الكلمات الدلالية:
أوقاف عبدالله الراجحي جمعية معين مؤسسة محمد الجميح مذكرة تفاهم

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