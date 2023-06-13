بقيمة 19 مليار.. 31 شركة تقدم 200 خدمة سحابية بالمملكة

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ارتفع عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية في المملكة من 23 بنهاية 2021 إلى31 مقدم خدمة عالميا ومحليا بنهاية 2022، بزيادة 35%، حيث تقدم 200 خدمة بين بنية تحتية، ومنصات، وتطبيقات لعملائهم داخل وخارج المملكة.

حجم سوق الحوسبة السحابية

ولفتت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق الحوسبة السحابية بلغ ستة مليارات ريال لـ2021، موضحة أن معدل النمو التراكمي المستهدف في 2024 سيبلغ 25%.

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الاقتصاد الرقمي

وتوقعت الوزارة أن تصل السوق إلى مرحلة النضج مع بداية 2025، حيث سيبلغ 19 مليار ريال، حسب “الاقتصادية:.

وأكدت أن سوق الحوسبة السحابية إحدى الممكنات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، إذ تسهم في خفض التكاليف الرأسمالية، وتعزيز تبني التقنيات الناشئة والحديثة لتحقيق رحلة التحول الرقمي.

وفي نهاية العام الماضي، وقعت شركات وطنية، وصينية، اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، للمملكة، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

تشمل الطاقة والخدمات السحابية

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.