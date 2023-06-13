ماعز بجازان يصل سعره 200 ألف ريال.. ما السر؟ (فيديو)

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ربما عندما تسمع هذا الرقم لا تصدق أن هناك ماعزا يباع بهذا السعر، لكنها الحقيقة كون هذه السلالة من الماعز نادرة.

ماعز بـ 200 ألف ريال:

وفي التفاصيل، فقد وصل سعر ماعز البيشي في جازان إلى 200 ألف ريال، كما وصل سعر بعضها إلى 150 ألف ريال.

وحسب تقرير نشرته قناة العربية، فإن أحد هذه السلالات وصل 150 ألف ريال ، كما كان هناك تيس وصل سعره لـ 200 ألف ولكن لم يتم البيع.

سلالات نادرة من الماعز في #جازان تصل أسعارها لـ 200 ألف ريال.. شاهد التفاصيل

عبر:@m_almawasi pic.twitter.com/MCvbgYp5YG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2023

سلالة قديمة ونادرة:

وأوضح التقرير أن الماعز البيشي نوع من أنواع الماعز في جازان وأصله يعود إلى محافظة بيش شمال جازان ، وهي سلالة قديمة ونادرة وعريقة.

وأفاد التقرير أن هذه السلالة تتميز بالجفاء وجبر العظم ، ووفرة اللبن والارتفاع والجماليات وكبر الرأس ” من شوفتها تسوقك” كما وصفها المتحدث في التقرير.

مهرجان الماعز البيشي:

وقبل أيام دشّن محافظ بيش، الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، مهرجان الماعز البيشي الثالث بالمحافظة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، وذلك بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

ويعتبر المهرحان الثالث لهذا العام أكبر تجمع لملاك الماعز البيشي بمحافظة بيش؛ ويهدف إلى التعريف بهذا النوع من الماعز وتبادل الخبرات.

عروض نادرة للماعز:

ويشهد المهرجان عددًا من العروض النادرة للماعز البيشي، ويعد امتدادًا لما حققه المهرجان الأول والثاني من نجاحات وعروض، وللحفاظ على سلالة هذا النوع وتكاثره إلى جانب عمليات البيع والشراء التي يشهدها المهرجان بين ملاك الماعز البيشي.

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