التقديم متاح حاليا.. وظائف شاغرة بمصفاة أرامكو “سامرف”

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة بعدة مزايا لذوي الخبرة من حملة الثانوية الدبلوم البكالوريوس حسب المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– منسق عقود (Contract Coordinator)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية ، الإدارة الصناعية ، إدارة سلسلة الإمداد ، إدارة نظام المعلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهندس سلامة (Safety Engineer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة السلامة / الهندسة الكيميائية ، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

– أخصائي سلامة (Safety Specialist)

المتطلبات: الثانوية العامة / دبلوم في تخصص (الأمن الصناعي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأمن أو السلامة.

المزايا: – رواتب تنافسية

– بدل مواصلات

– بدل سكن يعادل ثلاث رواتب سنوياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

– بدل تعيين

– مكافأة سنوية

– مكافأة الأداء السنوي

– مكافأة رمضان

– برنامج تمليك المنازل

– خطة الادخار

– مكافآت الخدمة

– فرص التطوير

– المرافقة الطبية للمُعالين

نبذة عن الشركة:

شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة سامرف عبارة عن مشروع مشترك تعود ملكيتها مناصفة لشركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية وشركة موبيل ينبع ريفايننج انك وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أكسون موبيل وتعتبر أكبر شركة لإنتاج وتصدير النفط بالعالم ، كما يعود تاريخها لأكثر من سبعين سنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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