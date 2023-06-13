قسطرة عاجلة.. إنقاذ حياة حاج عراقي بتجمع مكة الصحي

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استطاع فريق طبي من مركز القلب في مدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي- بمشيئة الله- إنقاذ حياة حاج عراقي في العقد الثامن من العمر.

إنقاذ حاج عراقي:

وكان الحاج العراقي قد قدم لأداء مناسك الحج لهذا العام، عقب تعرضه لجلطة قلبية حادة خلال وجوده في مقر سكنه.

وفي التفاصيل استقبلت المدينة الطبية الحاج من خلال خدمة الخط الساخن محالًا من مستشفى النور التخصصي حيث كان لعملية التواصل وسرعة التنسيق الدور الأبرز في إنقاذ حياته بعد إرادة الله عز وجل.

كما جرى استقباله من الطوارئ ليُدخل مباشرة إلى غرفة القسطرة، وأجريت له قسطرة تشخيصية عاجلة.

وعقب التشخيص تبين أن أحد الشرايين التاجية مقفل بنسبة 95%، لتُجرى له بعد ذلك قسطرة علاجية.

ونجحت الجراحة في فتح الشريان وتركيب دعامات للشرايين التاجية للقلب وتكللت بالنجاح.

إسعاف حاجة روسية:

وأمس أسعفت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحية، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في منفذ البطحاء، حاجة روسية تعاني هبوطًا في العلامات الحيوية.

وكانت الفرق الطبية في مركز المراقبة الصحية، قد تلقت بلاغًا يفيد بوجود حالة إسعافية لكبيرة في السن.

وعل الفور جرت مباشرة الحالة ونقلها عبر الإسعاف إلى المركز لتقديم الرعاية الطبية واللازمة، واستكمال الفحوصات.

وكان تجمع الشرقية الصحي قد جهز مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج، منذ دخولهم المملكة عبر مركز المراقبة الصحية.

ويعمل التجمع على ضمان تقديم خدماته لاستقبال ضيوف الرحمن بكفاءة وجودة، وذلك من خلال:

-الاستعداد المسبق بعمل الخطة الرقمية للكادر الطبي.

– تأمين اللوازم الطبية للمراكز.

– ضمان تطبيق خطة الطوارئ الخاصة لبلاغات المخاطر على الصحة العام.

– المشاركة الفاعلة بنشر الوعي الصحي من خلال تزويد الحجاج بالإرشادات والنصائح الصحية.

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