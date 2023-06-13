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بوتين يهدد باستخدام أسلحة نووية في هذه الحالة

بوتين يهدد باستخدام أسلحة نووية في هذه الحالة

بوتين يهدد باستخدام أسلحة نووية في هذه الحالة
٠٧:٤٥:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لن تتوانى عن استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب لو استدعت الحاجة.

الهجوم الأوكراني المضاد

وأضاف أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو “واسع النطاق”، إلا أنه لم يحقق أي نجاح وفق تعبيره.

وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، مضيفا: “أوكرانيا خسرت ما بين 25 إلى 30% من المعدات التي حصلت عليها من الغرب”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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تفجير سد كاخوفكا

ومن ناحية أخرى، اتهم بوتين، أوكرانيا بأنها استهدفت كاخوفكا عمدا بصواريخ هيمارس، لافتا إلى أن قواته تعمل على حل المشاكل الناجمة عن تدمير السد بما فيها إمدادات المياه.

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

وفي الوقت نفسه، قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، الثلاثاء، إنه سيجري نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده فعليا “خلال أيام”، وإن لديه منشآت لاستضافة صواريخ طويلة المدى أيضا إذا لزم الأمر.

وستكون عملية النشر هذه أول مرة تنشر فيها موسكو رؤوسا حربية قصيرة المدى، وهي أسلحة نووية أقل قوة ويمكن استخدامها في ساحات القتال، خارج روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

الكلمات الدلالية:
أسلحة نووية روسية الحرب الروسية الأوكرانية بيلاروسيا فلاديمير بوتين

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