بوتين يهدد باستخدام أسلحة نووية في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لن تتوانى عن استخدام أسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب لو استدعت الحاجة.

الهجوم الأوكراني المضاد

وأضاف أن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ قبل أيام لاستعادة أراض سيطرت عليها قوات موسكو “واسع النطاق”، إلا أنه لم يحقق أي نجاح وفق تعبيره.

وقال إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال هجومها المضاد، مضيفا: “أوكرانيا خسرت ما بين 25 إلى 30% من المعدات التي حصلت عليها من الغرب”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

اقرأ أيضا:

“بوتين” يعلن بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.. ويحدد هذا الموعد

تفجير سد كاخوفكا

ومن ناحية أخرى، اتهم بوتين، أوكرانيا بأنها استهدفت كاخوفكا عمدا بصواريخ هيمارس، لافتا إلى أن قواته تعمل على حل المشاكل الناجمة عن تدمير السد بما فيها إمدادات المياه.

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

وفي الوقت نفسه، قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، الثلاثاء، إنه سيجري نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده فعليا “خلال أيام”، وإن لديه منشآت لاستضافة صواريخ طويلة المدى أيضا إذا لزم الأمر.