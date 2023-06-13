مصرع 15 في حادث مروع بالقرب من عاصمة عربية

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تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة المصرية القاهرة، بعد ورود بلاغ بحادث على طريق الكريمات الصحراوي قبل بوابة حلوان بحوالي 3 كيلو اتجاه مدينة حلوان.

اصطدام سيارتين

وبينت التحريات الأولية أن سيارة الميكروباص دخلت في سيارة النقل الثقيل التي كانت تقف على الطريق، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا من بينهم سائق الميكروباص و3 مصابين، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

دفن المتوفين

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للموقع، ومناظرة للجثامين وصرحت بدفن المتوفين، ثم جرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي والصف، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقى العلاج للازم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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وفي سياق مواز، أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس الاثنين، عن مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب حافلة.

انقلاب حافلة مستأجرة كانت تقل ضيوف حفل زفاف

وأوضحت أن الحادث وفع بعد أن انزلقت حافلة مستأجرة كانت تقل ضيوف حفل زفاف من على منحدر عند منعطف طريق بمنطقة هانتر في ولاية نيو ساوث ويلز.