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أهم ميزة في مقاطع الفيديو في تويتر عادت مجددا.. التفاصيل
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أهم ميزة في مقاطع الفيديو في تويتر عادت مجددا.. التفاصيل

أهم ميزة في مقاطع الفيديو في تويتر عادت مجددا.. التفاصيل

أهم ميزة في مقاطع الفيديو في تويتر عادت مجددا.. التفاصيل
٠٦:٥٥:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الثلاثاء، عودة ميزة في مقاطع الفيديو مفيدة للمستخدمين.

ميزة في تويتر

وقال الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “الآن رجعت أهم ميزة في مقاطع الفيديو في تويتر”.

وأضاف أن الميزة تتمثل في إرجاع أو تقديم المقطع حسب الحاجة، وكان قد تم حذف الميزة والآن عادت مجددا، ويمكن تفعيل الميزة من خلال الضغط مرتين على الجهة اليمنى للتقديم، أو ضغطتين على الجهة اليسرى للتأخير و إرجاع المقطع”.

تعديل التغريدات

أطلقت شركة تويتر، تحديثا جداد، تضمن ميزة تنافسية، تتيح للمغردين، تعديل تغريداتهم، خلال مدة زمنية معينة، لا تتجاوز 60 دقيقة.

وتتاح هذه الميزة، فقط لمستخدمي “تويتر بلو”، وفق ما أعلنته الشركة العملاقة، التي تمتلك أشهر منصة للتغريدات.

نصف ساعة سابقا

وأعلنت “تويتر بلو” عن إمكانية تعديل جمهورها لتغريداتهم خلال مدى زمني يصل ساعة كاملة من وقت نشر التغريدة، حسب “اليوم”.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن كان التعديل متاحًا فقط لمدة 30 دقيقة من وقت النشر، منذ أعلن عن إمكانية هذا التعديل في أكتوبر 2022.

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