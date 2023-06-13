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بـ 15 لغة.. تيسير الإجراءات لضيوف الرحمن في 57 دولة
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بـ 15 لغة.. تيسير الإجراءات لضيوف الرحمن في 57 دولة

بـ 15 لغة.. تيسير الإجراءات لضيوف الرحمن في 57 دولة

بـ 15 لغة.. تيسير الإجراءات لضيوف الرحمن في 57 دولة
٠٦:٥٦:٥١ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضمن اللقاء الثاني لمبادرة جسور وزارة الحج والعمرة، عرضت وزارة الحج والعمرة جهودها التوعوية لمندوبي منظمة التعاون الإسلامي.

وشمل العرض:

أدلة توعوية بـ 16 لغة

مقاطع مرئية توعوية

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اللغات:

  • عربي
  • إنجليزي
  • فرنسي
  • تركي
  • بنغالي
  • هوسا
  • أردو
  •  أسباني
  • سنهالي
  • روسي
  • آمهري
  • فارسي
  • إندونيسي
  • ماليزي
  • أوزبكي
  • هندي

للمساهمة في وصولها للمسلمين في 57 دولة حول العالم لتحسين تجربتهم الإيمانية أثناء أداء مناسك الحج والعمرة

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6 مطارات و100 ناقل جوي

وفي وقت سابق، أعلنت مطارات المملكة استكمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك عبر 6 مطارات وأكثر من 100 ناقل جوي مشارك.

الحركة المتوقعة 

وحسب فيديو بثته قناة “الإخبارية” تبلغ الحركة الإجمالية المتوقعة للسفر الجوي خلال موسم الحج، أكثر من 15 مليون مسافر.

طرق آمنة

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، أطلق حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم خدمة ضيوف الرحمن مبادرة جسور موسم الحج وزارة الحج والعمرة

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