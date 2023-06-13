بـ 15 لغة.. تيسير الإجراءات لضيوف الرحمن في 57 دولة

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ضمن اللقاء الثاني لمبادرة جسور وزارة الحج والعمرة، عرضت وزارة الحج والعمرة جهودها التوعوية لمندوبي منظمة التعاون الإسلامي.

وشمل العرض:

أدلة توعوية بـ 16 لغة

مقاطع مرئية توعوية

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اللغات:

عربي

إنجليزي

فرنسي

تركي

بنغالي

هوسا

أردو

أسباني

سنهالي

روسي

آمهري

فارسي

إندونيسي

ماليزي

أوزبكي

هندي

للمساهمة في وصولها للمسلمين في 57 دولة حول العالم لتحسين تجربتهم الإيمانية أثناء أداء مناسك الحج والعمرة

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