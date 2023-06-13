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هل يمكن للمقيم استقدام عاملة منزلية؟ مساند يوضح
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هل يمكن للمقيم استقدام عاملة منزلية؟ مساند يوضح

هل يمكن للمقيم استقدام عاملة منزلية؟ مساند يوضح

هل يمكن للمقيم استقدام عاملة منزلية؟ مساند يوضح
٠٦:٣٩:٠٨ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن للمقيم التقديم على استقدام عاملة منزلية.

استقدام عاملة للمقيم

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مقيمة وجهت سؤالا قالت فيه : “هل المقيم يقدر يقدم على استقدام عامله منزليه من مساند؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها : “نعم، ويمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

اختصار الوقت والجهد

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حالياً اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام

– الجنسيات بخيارات مختلفة

– التكاليف بسقف محدد

التأمين على  العمالة

في سياق ذي صلة، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة ، علما أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

اقرأ أيضا:

توضيح من مساند بشأن التأمين على عقود العمالة المنزلية

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