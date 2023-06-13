مداهمة لاستراحة عمالة بجدة.. وعند الدخول كانت المفاجأة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو لحظة مداهمة استراحة عشوائية تقوم فيه عمالة مخالفة بتصنيع “حلويات وشابورة” بمواد أولية فاسدة في جدة.

مداهمة استراحة عمالة في جدة:

وبحسب تقرير لقناة العربية، فقد أقدمت العمالة على ذلك بهدف توزيعها على المناطق المركزية للحجاج.

وأظهر الفيديو وجود أطباق من البيض الفاسد والزبدة المغطاة بالحشرات والبكتيريا وحاوية وأدوات غير نظيفة .

كما نوّه أن المنتجات توزع في المناطق المركزية للحجاج دون تواريخ إنتاج أو انتهاء .

شحنة مخدرات:

وأمس الإثنين تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 480,000 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “أقمشة” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل الإرسالية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة.

شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تقوم بتصنيع "حلويات وشابورة" بمواد أولية فاسدة وبمكان عشوائي في #جدة بهدف توزيعها على المناطق المركزية للحجاج#العربية_في_الحج

عبر:

⁦ @H_alsufayan⁩ pic.twitter.com/Iov9iYXPfT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2023

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