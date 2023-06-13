تستهدف 1000 موقع.. حملة لضبط أنشطة السيارات وورش الصيانة بالأحساء

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رصدت حملة معالجة وضع الورش ومعارض السيارات ومحال قطع الغيار وتغيير الزيوت والإطارات، بمحافظة الأحساء، أكثر من 1000 موقع مستهدف في نطاق 57 طريقاً وموقعاً على مستوى المحافظة.

معالجة التشوه البصري

وأصدرت أمانة الأحساء، بيانا، أوضحت خلاله أن الحملة تأتي ضمن الأهداف الرامية إلى معالجة التشوه البصري والمحافظة على النظافة العامة ورفع نسب الامتثال والتقيد بتراخيص الانشطة ومستوى جودة الخدمات المقدمة.، حسب “اليوم”.

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مشاركة 6 قطاعات

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف أمانة الأحساء، ومشاركة 6 قطاعات معنية (الشرطة، إدارة المرور، الدفاع المدني، فرع وزارة التجارة، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فرع هيئة الزكاة والضريبة والدخل).

إنشاء مواقف السيارات

ومن ناحية أخرى، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في وقت سابق، اشتراطات لإنشاء مواقف السيارات المدفوعة، في إطار مشروع يهدف إلى ضبط عملية الإنشاء حسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي.