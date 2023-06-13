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إقفال طرح يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 2.505 مليار ريال
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إقفال طرح يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 2.505 مليار ريال

إقفال طرح يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 2.505 مليار ريال

إقفال طرح يونيو ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 2.505 مليار ريال
٠٧:٥٢:١٥ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَيْن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال.

إقفال طرح يونيو

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.437 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره ( 2.505 ) مليار ريال سعودي (ملياران و خمسمائة وخمسة ملايين ريال ).

وأوضح البيان الصادر عن المركز أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال (ستمائة واثنان وستون مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.843 مليار ريال (مليار وثمانمائة وثلاثة واربعون مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

خطة الاقتراض السنوية

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً.

وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَين، وإدارة مستحقات أصل الدَين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَين الحكومي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الريال الصكوك المحلية المركز الوطني لإدارة الدين برنامج صكوك المملكة المحلية

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