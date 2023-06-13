بيان عربي مشترك يدعو لمنح أولوية خاصة لقضية عمل الأطفال

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أكد بيان مشترك أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مع كل من منظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ضرورة أن تتصدر قضية عمل الأطفال الخطط والبرامج والسياسات التنموية.

مكافحة عمل الأطفال

وأوضح البيان المشترك، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إيلاء اهتمام بتسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية.

كذلك دعا البيان، إلى بذل المزيد من الجهود والشراكات من أجل حماية حقوق الأطفال العاملين، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، واتساقا مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة.

ضحايا الأزمات والطوارئ

وأضاف البيان أن الأطفال هم أولى ضحايا الأزمات والطوارئ، ومنها استمرار حالة الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة وتسببت في ارتفاع حالات اللجوء والنزوح خاصة بين الأطفال، فضلا عن العملية الروسية – الأوكرانية التي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية، مشيرا إلى أن قضية عمل الأطفال تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال.

وتابع البيان أن قضية عمل الأطفال شهدت تزايدا في الأعداد، حيث تشير التقديرات الدولية إلى وجود أكثر من 160 مليون طفل يعملون في جميع أنحاء العالم، نصفهم يعملون في أعمال خطرة، مع ظهور أنماط جديدة من أسوأ أشكال عمل الأطفال، على ضوء ما يمر به العالم، خاصة خلال العقد الأخير من أزمات ومستجدات كان تأثيرها الأشد فتكا على الأطفال.

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