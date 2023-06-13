أبطال الوطن.. مدير الأمن العام يطمئن على المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

زار الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عددا من أبطال الوطن، المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات، في إطار الحرب الشاملة التي تشنها المملكة على المخدرات.

تأكد من تلقيهم الرعاية

وتقفد البسامي، عناصر الأمن المصابين، والتقى بذويهم، واطمأن على تلقيهم الرعاية الصحية المتكاملة، حسب مقطع فيديو، شاركته قنوات وزارة الداخلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الشهيد البطل

وصباح اليوم الثلاثاء، تصدر وسم الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح تريند تويتر في المملكة، وذلك عقب استشهاده في الحرب على المخدرات.

استشهاد البطل عبد العزيز الفريح:

وحظي الوسم بتفاعل كبير بين أبناء المملكة، والذين ودعوا البطل بعبارات من الرحمة والمغفرة.

وكتب حساب صالح الفريح :” استشهاد ابن العم عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان الفريح في حملة الحرب على المخدرات بعد مداهمة لأوكار أحد المطلوبين في محافظة رفحاء”.

بينما علق حساب عبد الرحمن الفريح :” عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح قدم نفسه فداء من اجل وطنه لمكافحة آفة المخدرات .. لن ننساك يابطل رحمك الله وغفرلك”.