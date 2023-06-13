الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مداهمة لاستراحة عمالة بجدة.. وعند الدخول كانت المفاجأة (فيديو)
تصريح صادم من رئيس وزراء لبنان عن دفع رواتب القطاع العام أواخر الشهر الحالي
بـ 15 لغة.. تيسير الإجراءات لضيوف الرحمن في 57 دولة
أهم ميزة في مقاطع الفيديو في تويتر عادت مجددا.. التفاصيل
هل يمكن للمقيم استقدام عاملة منزلية؟ مساند يوضح
تستهدف 1000 موقع.. حملة لضبط أنشطة السيارات وورش الصيانة بالأحساء

الرئيسية

 /

محليات

 /

أبطال الوطن.. مدير الأمن العام يطمئن على المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات

أبطال الوطن.. مدير الأمن العام يطمئن على المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات

أبطال الوطن.. مدير الأمن العام يطمئن على المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات
٠٦:٠٢:٣١ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

زار الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عددا من أبطال الوطن، المصابين خلال مواجهة مروجي المخدرات، في إطار الحرب الشاملة التي تشنها المملكة على المخدرات.

تأكد من تلقيهم الرعاية

وتقفد البسامي، عناصر الأمن المصابين، والتقى بذويهم، واطمأن على تلقيهم الرعاية الصحية المتكاملة، حسب مقطع فيديو، شاركته قنوات وزارة الداخلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء

الشهيد البطل

وصباح اليوم الثلاثاء، تصدر وسم الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح تريند تويتر في المملكة، وذلك عقب استشهاده في الحرب على المخدرات.

استشهاد البطل عبد العزيز الفريح:

وحظي الوسم بتفاعل كبير بين أبناء المملكة، والذين ودعوا البطل بعبارات من الرحمة والمغفرة.

وكتب حساب صالح الفريح :” استشهاد ابن العم عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان الفريح في حملة الحرب على المخدرات بعد مداهمة لأوكار أحد المطلوبين في محافظة رفحاء”.

بينما علق حساب عبد الرحمن الفريح :” عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح قدم نفسه فداء من اجل وطنه لمكافحة آفة المخدرات .. لن ننساك يابطل رحمك الله وغفرلك”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الحرب على المخدرات الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح مدير الأمن العام يزور المصابين وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
جدة.. مدرسة تطالب أولياء الأمور باستعادة رسومهم لإعادة المبنى لمالكه

جدة.. مدرسة تطالب أولياء الأمور باستعادة رسومهم لإعادة المبنى لمالكه

٠٢:٤٥ م، الأثنين، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٣
الأب الذي يدعو أبناءه للصلاة لكن لا يجد استجابة.. فماذا عليه؟ الخثلان يجيب

الأب الذي يدعو أبناءه للصلاة لكن لا يجد استجابة.. فماذا عليه؟ الخثلان يجيب

٠٢:٥٥ ص، الخميس، ٠٦ يناير ٢٠٢٢
“الصحة” تطلق بنوك دم متنقلة تسهيلا للراغبين في التبرع

“الصحة” تطلق بنوك دم متنقلة تسهيلا للراغبين في التبرع

٠٤:١٩ م، الجمعة، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٣
صور متداولة.. تصميمات «البقالات» وفق اللائحة الجديدة

صور متداولة.. تصميمات «البقالات» وفق اللائحة الجديدة

٠٩:٣٦ م، الثلاثاء، ٣٠ يوليو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *