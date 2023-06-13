بعد تقديم معاش يوليو.. توضيح من التأمينات بشأن رواتب القطاع الخاص

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن أجر المشترك في القطاع الخاص، من اختصاص جهة عمله وحقوق وواجبات المشترك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية.

جاء ذلك في رد من المؤسسة على سؤال مغرد استفسر بشأن موعد صرف رواتب القطاع الخاص.

وأجابت مؤسسة التأمينات بقولها : “حياك الله, أجر المشترك من اختصاص جهة عمله وحقوق وواجبات المشترك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نسعد بخدمتك”.

رواتب وتأمينات شهر يونيو

وفي وقت سباق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجددًا، صرف رواتب أنظمة التقاعد والتأمينات لشهر يونيو الجاري.

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة المالية تقديم صرف رواتب الشهر الجاري لموظفي القطاع العام في شهر يونيو ليكون يوم الاثنين 26 بدلاً من 27من الشهر. وقالت خدمة “العناية بالعملاء” التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها في موقع “تويتر: “موعد صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية يكون في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وموعد صرف المعاش في أنظمة التقاعد بتاريخ 25 من الشهر الميلادي”. تقديم صرف معاش يوليو

وقبل قليل، أعلنت “التأمينات الاجتماعية” اليوم الثلاثاء، عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية إلى تاريخ 25 / 06 / 2023م – الموافق 07 / 12 / 1444هـ

وجاء قرار التأمينات، نظرآ لتزامن موعد الصرف المقرر بتاريخ 2023/07/01م مع إجازة عيد الأضحى المبارك

مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة

لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية

– أغسطس

الثلاثاء 01-08-2023م

– سبتمبر

الخميس 31-08-2023م

– أكتوبر

الأحد 01-10-2023م

علما بأنه سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المقرر مسبقا يوم 25 من كل شهر ميلادي

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