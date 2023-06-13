التأمينات الاجتماعية تعلن عن تقديم موعد صرف معاش يوليو

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أعلنت “التأمينات الاجتماعية” اليوم الثلاثاء، عن تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية إلى تاريخ 25 / 06 / 2023م – الموافق 07 / 12 / 1444هـ

وجاء قرار التأمينات، نظرآ لتزامن موعد الصرف المقرر بتاريخ 2023/07/01م مع إجازة عيد الأضحى المبارك

مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاث القادمة

لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية

– أغسطس

الثلاثاء 01-08-2023م

– سبتمبر

الخميس 31-08-2023م

– أكتوبر

الأحد 01-10-2023م

علما بأنه سيتم صرف المعاش التقاعدي لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المقرر مسبقا يوم 25 من كل شهر ميلادي

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الحد الأقصى للراتب

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الحد الأقصى للراتب للاستفادة من قرض الأسرة.

وأضافت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول الحد الأقصى الذي يجب أن لا يتجاوزه الراتب؟: “الحد الأعلى للراتب الشهري المقبول هو 14.500 ريال”.

وتابعت: “ويتم إحتساب إجمالي الراتب (الأساسي + البدلات) دون احتساب حسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية”.