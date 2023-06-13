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عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ القصاص في مرتكب جريمة بشعة بالرياض

عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ القصاص في مرتكب جريمة بشعة بالرياض

عاجل.. الداخلية تعلن تنفيذ القصاص في مرتكب جريمة بشعة بالرياض
٠٦:٠٠:١٠ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / شعف بن وقيان بن محمد الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالله بن شجاع بن عبدالله الدوسري – سعودي الجنسية -،وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / شعف بن وقيان بن محمد الدوسري – سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء بتاريخ 24 / 11 / 1444هـ الموافق 13 / 6 / 2023م بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الرياض السعودية اليوم القصاص

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