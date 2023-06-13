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مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى

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مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى

مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى

مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى
٠٥:٥٤:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في مستودع بالصناعية الأولى.

إخماد حريق بالصناعية الأولى

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن مدني الرياض أخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى، ولا إصابات”.

وبالأمس، باشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، مساء اليوم الإثنين، إنقاذ 4 أشخاص إثر حريق في شقة بمبنى سكني.

مدني الخبر ينقذ 4 أشخاص

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على الحريق وإنقاذ 4 أشخاص ولا إصابات، بفضل الله.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة مدني القصيم تمكن من إخماد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إخماد حريق ولا إصابات

ويوم أمس، باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرارا مادية، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق، ولا إصابات بفضل الله.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفاع المدني الصناعية الأولى حريق مدني الرياض

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