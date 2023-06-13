مطالبات في الشورى بالإعلان عن وظائف القطاع الخاص بمنصة تقنية موحدة

تواصل – واس:

ناقش مجلس الشورى اليوم، ضرورة الإعلان عن جميع الوظائف في القطاع الخاص في منصة تقنية موحدة.

وطالب العضو د. صالح الشمراني، بالإعلان عن جميع الوظائف في القطاع الخاص في منصة تقنية موحدة بما في ذلك الوظائف العليا والوسطى.

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كما طالب ومنح الوقت الكافي للمواطنين المؤهلين للتقديم عليها، لضمان توظيف المواطنين على المدى البعيد والمستدام.

تكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري

وناقش المجلس، تكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري، مطالباً بوضع سقف أعلى لتكلفة تأجير العمالة المنزلية الشهري.

عقد دورات تدريب على رأس العمل للخريجين

ودعا عضو المجلس، علي العسيري، وزارة الموارد البشرية – بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص- إلى عقد دورات تدريب على رأس العمل لخريجي المؤسسة تدريبًا ينتهي بالتوظيف.

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طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بـدراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.

استقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين

وشدد مجلس الشورى في قراره بتكثيف الجهود للإعلان عن منصة “ادرس في السعودية” لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب الدوليين من جميع أرجاء العالم.

توفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج

فيما طالب في ذات القرار بدعم وزارة التعليم باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة , ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة , وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة.

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وأكد المجلس بأن على ربط منظومة البحث في الجامعات وبراءات الاختراع مع الاحتياجات الوطنية والميز النسبية المناطقية.

ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص , ووضع مؤشرات لقياس ذلك , حيث أخذت اللجنة بمضمون توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني.

التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية

إلى ذلك أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

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وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ .

التقرير السنوي للنيابة العامة

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1443 / 1444هـ .