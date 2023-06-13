أمانة الطائف تزيل 3 آلاف طن من النفايات بمواقيت وطرق الحج

تواصل – فريق التحرير:

أزالت فرق وآليات أمانة الطائف، أكثر من 3 آلاف طن من النفايات والمبعثرات من المواقع المحيطة بمواقيت وطرق الحج.

وجاءت عملية الإزالة التي جرت خلال الأيام الماضية ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والتسهيل عليهم.

وشمل ذلك المواقع والأماكن المحيطة بميقات “قرن المنازل” بالسيل الكبير وميقات وادي محرم بالهدا.

بالإضافة إلى المواقع المحيطة بالمركز الأمني بالبهيتة وطريق السيل “السيل الكبير – مكة المكرمة”، وطريق الهدا “الهدا – مكة المكرمة”، وطريق الحوية “الطائف – الرياض”، وطريق الجنوب “الطائف – الباحة”.

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خدمة ضيوف الرحمن

كما شرعت كافة البلديات المرتبطة والفرعية الواقعة على طرق الحج بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال عبورهم من طرق الطائف إلى العاصمة المقدسة.

وعززت الأمانة مستوى التنسيق التكاملي مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بخدمة الحجيج لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام.

كما وضعت كافة الفرق والآليات البلدية في جاهزية تامة لمواجهة أي طارئ، وتقديم الخدمات للأهالي والسياح والحجاج خلال الفترة القادمة، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

خطة الحج الموسمية

وتضمنت خطة الحج الموسمية للأمانة تقديم كافة الخدمات البلدية لقاصدي بيت الله الحرام، وتكثيف تقديم خدمات الوقاية الصحية “الصحة العامة” بالمرافق العامة التي يكثر ارتيادها من قبل ضيوف الرحمن في طريقهم للمشاعر المقدسة.

وحث أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي كافة البلديات المرتبطة “10 بلديات” والبلديات الفرعية “11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية” بمتابعة احتياجات حجاج بيت الله الحرام من الخدمات البلدية والعمل على توفيرها إنفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة.

وأوضح أن كافة وكالات وادارات وأقسام الأمانة وفروعها تعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان تقديم خدماتها للأهالي والزوار والسياح والحجاج دون انقطاع.

كما سيتم وضع فرق الطوارئ والأزمات في حالة جاهزية تامة لمواجهة واحتواء أي طارئ وفي أي وقت بإذن الله، وفق قوله.

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